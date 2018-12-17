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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 03:34 ص

عاجل.. انقلاب سيارتين نقل من أعلى كوبرى الحرفيين بالسلام

عاجل.. انقلاب سيارتين
dostor.org/2438566

أصيب 4 أشخاص عقب انقلاب سيارتين نقل ثقيل من أعلى كوبري الحرفيين بمدينة السلام بالقاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام فى حالة حرجة.

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، إشارة من النجدة مفادها سقوط سيارتين نقل ثقيل من أعلى كوبري الحرفيين دائرة القسم، وعلى الفور تم إخطار الخدمات المرورية المعينة وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيدي السائقين وسقوطهما من أعلى الكوبري على ارتفاع أكثر من 10 أمتار، وأصيب سائقان وتباعان، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

كما تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

عاجل.. انقلاب سيارتين نقل من أعلى كوبرى الحرفيين بالسلام
عاجل.. انقلاب سيارتين نقل من أعلى كوبرى الحرفيين بالسلام
عاجل.. انقلاب سيارتين نقل من أعلى كوبرى الحرفيين بالسلام
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