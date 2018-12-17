تجميد الحسابات المصرفية لرئيس المالديف السابق عبد الله يمين

قررت سلطات المالديف، أمس الأحد، تجميد الحسابات المصرفية المملوكة للرئيس السابق عبد الله يمين التي تقدر بنحو 6.5 مليون دولار أمريكي.



وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن الرئيس السابق يخضع حاليا لتحقيقات بشأن ما تردد عن حصوله على نحو مليون دولار بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته، وهى الاتهامات التي ينفيها تمامًا، ووجهت إليه عقب إخفاقه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد العام الماضي وفاز فيها منافسه الرئيس الحالي إبراهيم محمد صليح بنحو 58.4 % من الأصوات.