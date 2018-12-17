حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 17 ديسمبر 2018
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:ــ
#الحمل
مهنيًا: يحذرك هذا اليوم من مشاكل لها علاقة بوضعك المهني، ويفرض عليك اتباع نمط آخر من التعاطي مع بعض الزملاء.
عاطفيًا: القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاحًا من الهموم والمشاكل.
صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة.
#الثور
مهنيًا: يتوّج هذا اليوم فترة واعدة، ما يعني مشروعًا مشتركًا مع بعض الأقوياء وعملًا إبداعيًّا.
عاطفيًا: في الأفق حب وعواطف حارة وعملية إبداعية، هذا ما يشير إليه الجو الذي تعيشه هذا اليوم.
صحيًا: نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل الإيجابية في استقرار وضعك الصحي.
# الجوزاء
مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من ارتكاب بعض الأخطاء، ويطلب إليك التروّي وتحليل الأمور بهدوء.
عاطفيًا: تسلّط الضوء على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدّمًا الدعم والاهتمام والرعاية.
صحيًا: الاضطرابات الصحية التي قد تظهر اليوم يجب أخذها على محمل الجد، لأنها قد تصبح دائمة.
#السرطان
مهنيًا: يخفّ الوهج الذي رافقك منذ بداية الشهر، لكن هذا اليوم يسلط الضوء على شؤون مالية.
عاطفيًا: تختلط الأمور عليك ولا تعرف ماذا تريد من الحبيب، لكنّ لا تترك الغضب يسيطر عليك.
صحيًا: مراقبة وضعك الصحّي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهمّ، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك.
#الأسد
مهنيًا: تستقطب هذا اليوم فرصًا مميزة تتعلق باستثمارات ومضاربات مالية وتحقق ربحًا ما.
عاطفيًا: تعاطف مع الطرف الآخر وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون تشنّج أو غيرة أو تملّكية.
صحيًا: حاول حماية نفسك من الأمراض والحوادث، والحذر من المياه والأغذية والمأكل والمشرب.
#العذراء
مهنيًا: تكون مشرقًا ومتألقًا هذا اليوم، ويجتمع حولك الأصدقاء ويلوح في الأفق رحلة أو الانتقال إلى بلد إقامة جديد.
عاطفيًا: تسامح الشريك على أمور حسّاسة، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف.
صحيًا: كن حريصًا في انتقاء نوعية طعامك، وخفّف من النشويات والدهنيات.
#الميزان
مهنيًا: تعمل على عدة جبهات ويكون النجاح حليفك، وتجري اتصالات مع مؤسسات كبرى للفوز بمشروع مهم.
عاطفيًا: نظرتك إلى الحياة تتجه نحو مزيد من الإيجابية، وهذا يعود إلى جرعة التفاؤل التي منحك إياها الشريك.
صحيًا: استشر طبيبك بين الحين والآخر، وأطلب منه أن يعطيك وصفة لتقوية الفيتامينات في جسمك.
# العقرب
مهنيًا: تعمل على جبهات متعددة وتلاقي النتائج المدهشة، وبانتظارك سفر أو عمل خارج البلاد مع مؤسسات كبرى.
عاطفيًا: راجع حساباتك مع الشريك حتى تتمكن من خلق فرص جديدة للعلاقة بينكما، وخصوصًا في الأيام المقبلة.
صحيًا: اتق شر البرد الغدّار، لئلا تصاب بالزكام أو بنزلة صدرية تلزمك الفراش.
#القوس
مهنيًا: يوم حافل بالحركة والنشاط، استعد لنجاحات قد تفتح أمامك أبواب التقدم والترقي والمكافآت.
عاطفيًا: لا تُشح بمشاعرك عن الحبيب، إنما صارحه بكل ما يدور في عقلك وقلبك ليكون على بيّنة مما أنت عليه.
صحيًا: إذا كنت تعيش تشويشًا واضطرابًا مهنيًا فلا تدعه يؤثر في صحتك، يكفيك ما أنت فيه.
#الجدي
مهنيًا: احذر غيرة بعض الزملاء منك، فقد يضعونك في مشاكل أنت بغنى عنها، وأنت قادر على رد الصاع الصاعين.
عاطفيًا: إذ أثرت غيرة الحبيب فقد لا تعرف ما ينتظرك، هو شخص متفهم ويحبك أكثر مما تتصوّر.
صحيًا: وقت مناسب للقاء الأصدقاء والذهاب في رحلة للخروج من الروتين والترفيه والراحة.
#الدلو
مهنيًا: تشعر بالقوة لكنك تريد أن تتفرد بالقرار وأن تعمل بلا ضجيج، لكن احذّر الانعزال وخلق بعض الأعداء حولك.
عاطفيًا: إذا رغبت في الارتباط بعلاقة جديدة، عليك إنهاء علاقتك بشريكك الحالي لئلا تجد نفسك ضائعًا.
صحيًا: حتى لو كان الطقس باردًا نوعًا، فهو ملائم للمشي شرط أن تحمي نفسك جيدًا من الصقيع، فقم بذلك.
# الحوت
مهنيًا: لا تعتمد على مساعدة زملائك، يمكنك إنجاز مهامك بنفسك بشكل جيد يرضي طموحاتك على نحو كبير.
عاطفيًا: في الحب هناك الحلو والمرّ، قد تعاكسك الظروف لتعود من ثم وتبتسم لك.
صحيًا: قد تشعر بألم خفيف في أطراف أصابعك أو ببعض التنميل، وهذا سببه خلل ما في العنق