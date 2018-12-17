وقف إطلاق النار فى الحديدة منتصف ليل الثلاثاء

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، مساء الأحد، إن سريان وقف إطلاق النار في الحديدة سيبدأ منتصف ليل الثلاثاء، في إطار بنود اتفاق السويد التي جرى الاتفاق عليها.



وذكرت مصادر حكومية أنه بعد 4 أيام من وقف إطلاق النار ستبدأ ميليشيات الحوثي الانسحاب من موانئ الحديدة يعقبه انسحاب من المدينة، حسب ما هو متفق عليه في مشاورات السويد.



عمليات نهب في الحديدة

من جانب آخر، استبقت الميليشيات بدء تنفيذ اتفاق السويد على الأرض في الحديدة بإشراف الأمم المتحدة، بعملية نهب واسعة لمؤسسات المدينة ومرافقها الحكومية ومنشآتها التجارية، وفق ما قالت مصادر ميدانية.



ونقل الحوثيون كل ما تم سلبه ونهبه إلى صنعاء التي يحتلها المتمردون، وفق المصادر التي قالت إن المليشيات نهبت وثائق ومعدات من داخل مقر المؤسسة العامة للاتصالات ونقلتها على متن شاحنات.



وتأتي عملية النهب بعد يومين من قيام مليشيات الحوثي بالاستيلاء على معدات ووثائق في ميناء الحديدة، بالإضافة إلى مصادرة بضائع يملكها تجار ومستثمرون.