البشير: حريص على استقرار سوريا بقيادتها الشرعية

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، عقب زيارة قام بها إلى دمشق، إن بلاده ستستمر في بذل الجهود حتى تستعيد سوريا عافيتها وتعود إلى حضن الأمة العربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.



وأضاف البشير، أن سوريا دولة مواجهة وأن إضعافها إضعاف للقضايا العربية، مؤكدا حرص السودان علي استقرار سوريا وأمنها ووحدة أراضيها بقيادتها الشرعية والحوار السلمي بين كافة مكونات شعبها والحكومة الشرعية.



وعاد البشير إلى الخرطوم بعد زيارة لسوريا استمرت يوما واحدا، عقد خلالها اجتماعا مغلقا مع الرئيس السوري بشار الأسد، ومباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.



وأكد الرئيسان، أن الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تتطلب إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي، تقوم علي احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مما يقود لتحسين العلاقات العربية لخدمة مصلحة الشعب العربي.



وأوضح الرئيسان، أن التطورات في المنطقة خاصة في الدول العربية، تؤكد ضرورة استثمار كل الطاقات والجهود خدمة للقضايا العربية.