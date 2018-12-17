بالصور.. التفاصيل الكاملة لسقوط فتاة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

شهد كوبرى ستانلي واقعة غريبة، حيث أقدمت فتاة على السقوط من أعلى الكوبري؛ إلا أن الأهالي وبعض المارة تمكنوا من إنقاذها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.



البداية عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول الرمل، بسقوط فتاة في مياه البحر من أعلى كوبري ستانلي، وانتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية "قسم الإنقاذ النهري" إلى موقع البلاغ.



وتبين من الفحص سقوط "نيرة.ال.أ"، 17 سنة، طالبة بالمرحلة الثانوية، في مياه البحر من أعلى الكوبري، وتم إنقاذها بواسطة عمال الشاطئ والمارة.



وبسؤال الطالبة، أوضحت أنه أثناء جلوسها على سور كوبري ستانلي لالتقاط صورة "سيلفي" اختل توازنها وسقطت في مياه البحر، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر محضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



فيما نفت سارة طلعت، شاهدة عيان على الواقعة، أن الفتاة سقطت نتيجة التقاطها بعض الصور، قائلة: «كنت موجودة بمكان الحادث وكان معي أخي وعند التقاطي صورة لنا، ظهرت خلفي بالكاميرا فتاه تتسلق السور لتلقي بنفسها من أعلى الكوبرى، وقد شاهدها معي صياد، فأشار لي من بعيد لكي أنزلها».



وأضافت: «أسرعت إليها لكنني لم أستطيع اللحاق بها فقفزت في المياه، واستغاثت بالمارة صارخة لكي يحاولوا أنقاذها، وعلى الفور قام العديد من الشباب بالنزول للمياه وإنقاذها».