القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
محافظات
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 12:32 ص

إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بمطار برج العرب

إحباط محاولة تهريب
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2438507

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

كان ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحله خطوط العربية رقم 104 القادمة من برماجو اشتبه كلًا من، هشام عقل، رئيس الوردية، فى الراكب (ع. ع. ج)، حيث تلاحظ من فحص جواز السفر كثرة التردد وقصر الفترة.

وتم سؤاله عما إذا كانت يحمل بضائع أو أدوية يود الإقرار عنها للجمارك؟ فأجاب بالنفى.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الآكس راى بمعرفة طاقم الفحص المكون من فادى سليمان وبسام السيد تحت إشراف إسلام قبارى أكد صحة الاشتباه.

وبالعرض على محمد عبد الأخر، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب بكل دقة، من مهند صبرى ورفيدة محمد وجورج شاكر، مأمورى الحركة، ومحمد عثمان مأمور الأمن الجمركى، ومحمود عثمان، رئيس قسم الأمن الجمركى، ومحمود يعقوب، مكافحة التهريب الوردية، بحضور سعد عبادى، مدير إدارة الوديعة.

وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 265 عبوة مستحضرات تجميل عبارة عن "آى شاور وطلاء أظافر وأحمر حدود وأقلام تحديد حواجب وتحديد عيون وأقلام روج وكريمات وبودرة أساس" مخبأة بين طيات الملابس، وقدرت قيمة التعويضات الجمركية بمبلغ 57 ألف و900 جنيه.

فيما قرر محمود فرغلى، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 69 لسنة 2018.

اقرأ أيضًا
منذ 10 شهر

بالصور.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث

الآن

الباز لـ"هيثم أبو خليل": "لن تقتنع بأن حبارة إرهابي إلا لو قُتلت على يده"

محمد منير يطرح أغنية "لو باقي في عمري" (فيديو)

الباز عن استقبال المصريين للرئيس بالنمسا: مشهد مشرف لمصر

"رجعوها".. حملة بريطانية تطالب بإعادة الآثار المنهوبة إلى مصر

ads
الأكثر قراءة

بالفيديو.. استمرار حريق بئر بترول رأس سدر لليوم الثالث

الباز لـ"هيثم أبو خليل": "لن تقتنع بأن حبارة إرهابي إلا لو قُتلت على يده"

صيدلى ينهى حياة زوجته: واجهته برسائل جنسية فأطلق النار عليها

"التخطيط": 5 مستشارين فقط للوزيرة.. ولم نتجاوز الأقصى للأجور

ألبومات الصور

رانيا يوسف بزي برتقالي في جلسة تصوير جديدة (صور)

شاي العصاري

فرحة الجالية المصرية فى النمسا بوصول الرئيس السيسي

حكاية فى صورة.. عند الحيطة الزرقا

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد - بث مباشر

الأكثر قراءة

بالفيديو.. استمرار حريق بئر بترول رأس سدر لليوم الثالث

الباز لـ"هيثم أبو خليل": "لن تقتنع بأن حبارة إرهابي إلا لو قُتلت على يده"

صيدلى ينهى حياة زوجته: واجهته برسائل جنسية فأطلق النار عليها

"التخطيط": 5 مستشارين فقط للوزيرة.. ولم نتجاوز الأقصى للأجور

كشكول

نهاية سرطان الكبد على أيدي فريق بحثي بعلوم المنوفية

السويس الأزهرية تختار أعضاء كنترول الشهادات

كلية البنات الإسلامية تكشف عن مواعيد الامتحانات العملى والشفوى

3 تعليمات جديدة لمعلمى الحاسب الألى قبل امتحانات المعاهد الأزهرية

الأمين المساعد لجامعة الأزهر يتفقد مدن الزقازيق للطالبات

الأمصار

رئيس الوزراء التونسي: سنثأر للغزالي

سيدة تتصل بالشرطة لإيصال نجلها إلى المدرسة

تعرف على أول رئيس عربي يزور سوريا منذ 2011 "صور"

وزير الخارجية السعودي يوجه ريالة للبحرين في عيدها القومي

مظاهرات عارمة تجتاح المجر تحت عنوان عيد ميلاد سعيد يا رئيس الوزراء

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

حيلة بسيطة للتخلص من الروائح الكريهة في الطائرة

طفل عمره 4 أعوام يستخدم مساعدًا ذكيًا لإنقاذ أمه

Hello Neighbor Hide and Seek ماذا تفعل مع جارك المريب؟

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎