إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بمطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.



كان ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحله خطوط العربية رقم 104 القادمة من برماجو اشتبه كلًا من، هشام عقل، رئيس الوردية، فى الراكب (ع. ع. ج)، حيث تلاحظ من فحص جواز السفر كثرة التردد وقصر الفترة.



وتم سؤاله عما إذا كانت يحمل بضائع أو أدوية يود الإقرار عنها للجمارك؟ فأجاب بالنفى.



وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الآكس راى بمعرفة طاقم الفحص المكون من فادى سليمان وبسام السيد تحت إشراف إسلام قبارى أكد صحة الاشتباه.



وبالعرض على محمد عبد الأخر، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب بكل دقة، من مهند صبرى ورفيدة محمد وجورج شاكر، مأمورى الحركة، ومحمد عثمان مأمور الأمن الجمركى، ومحمود عثمان، رئيس قسم الأمن الجمركى، ومحمود يعقوب، مكافحة التهريب الوردية، بحضور سعد عبادى، مدير إدارة الوديعة.



وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 265 عبوة مستحضرات تجميل عبارة عن "آى شاور وطلاء أظافر وأحمر حدود وأقلام تحديد حواجب وتحديد عيون وأقلام روج وكريمات وبودرة أساس" مخبأة بين طيات الملابس، وقدرت قيمة التعويضات الجمركية بمبلغ 57 ألف و900 جنيه.



فيما قرر محمود فرغلى، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 69 لسنة 2018.