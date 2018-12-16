"الحقوق الاقتصادية والتطرف" في محاضرات بـ"ثقافة الغربية"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية بفرع ثقافة الغربية، حيث عقد قصر ثقافة كفر الزيات محاضرة بعنوان "الحقوق الاقتصادية للمواطن في إطار الدستور" استعرض خلالها الشاعر والأديب محمد أمين صالح تعريف الحقوق الاقتصادية للمواطن وكيف جاءت المبادئ الأساسية لحقوق الانسان في هذا الشأن.



كما عقد قصر ثقافة كفر الزيات محاضرة توعوية بعنوان "قضايا الإرهاب والتطرف والعنف" استعرض خلالها اسماعيل عبد الحليم السبل لحماية الشباب من الأفكار المتطرفة، ودعا "عبد الحليم" للبحث عن المعلومة من مصادرها الشرعية الموثوق فيها.



بينما نظمت مكتبة أبيار الثقافية يوما ثقافيا بمشاركة مجموعة من تلاميذ المدارس لمناقشة كتاب "حكاية الطائر الصغير".