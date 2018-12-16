60 عامًا من إبداع "العربي": الكويت تكرم إيناس عبد الدايم (صور)

كرّم محمد ناصر الجبري، وزير الإعلام الكويتى ووزير الدولة لشئون الشباب الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، مساء اليوم الأحد، خلال الاحتفال الذى يقيمه محمد صالح الذويخ، سفير الكويت بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ60 على إصدار مجلة العربى الكويتية، تحت شعار: "مصر بعيون مجلة العربى".



يشارك فى الحفل عمرو موسي، أمين عام الجامعة العربية الأسبق، الكاتب الصحفى أشرف عبد الشافي، مدير عام تحرير «الدستور»، والكاتب الصحفي عادل السنهورى، ولفيف من الكتاب والمثقفين والصحفيين والإعلاميين، وعدد من السفراء العرب.