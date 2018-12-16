لأول مرة .. "90 دقيقة" يجمع عمالقة دولة التلاوة المصرية ممدوح عامر والسيد سعيد

في ظهور استثنائي حل الشيخ ممدوح عامر، مقرئ القرآن ضيفًا على الدكتور محمد الباز، في الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، رفقة القارئ الكبير السيد سعيد لأول مرة على شاشات الفضائيات.

وحضر الشيخ ممدوح عامر مرتديًا زيًا مختلفًا عن زي المقرئين، متخليًا عن "الجبة والقفطان"، مترديًا قميصًا وبنطال "كاجول"، معللًا ذلك بأنه لم يحضر بصفته القارئ ممدوح عامر، ولكن بصفته ممدوح عامر المواطن العادي الذي يتشرف بالجلوس مع واحد من عمالقة المقرئين المصريين الشيخ السيد سعيد.

ووجه الشيخ ممدوح عامر التحية والتقدير للدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، لاهتمامه بقراء القرآن الكريم، وإفراده حلقات خاصة من برنامجه.