نعينع عن الشيخ السيد سعيد: قارئ كبير من الرعيل الأول لدولة التلاوة المصرية

قال القارئ الدكتور أحمد نعينع، إن القارئ الكبير السيد سعيد، هو من عمالقة المقرئين، ولم يحصل على حظه من الشهرة التي تليق به، موضحًا أن أحكام تلاوة الشيخ السيد سعيد سليمة، وهو من الرعيل الأول للقراء المصريين.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن الشيخ السيد سعيد من القراء العظام، مضيفًا: "لكن هناك أنبياء نعرفهم وآخرون لا نعرفهم، وهذا لا يقلل منهم، وكذلك الشيخ السيد سعيد قارئ كبير ولكنه لم ينل حظه من الشهرة التي تليق به".