"التخطيط": 5 مستشارين فقط للوزيرة.. ولم نتجاوز الأقصى للأجور

قال رامى جلال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن ما نُشر عن وجود 35 مستشارًا بالوزارة غير دقيق، إذ يضم ديوان الوزارة 5 مستشارين فقط، هم: مستشار للسياسات الاقتصادية والحسابات القومية، وآخر للخطة، وثالث للقانون، ورابع للإعلام، ومستشار خامس بقطاع التنمية الإدارية، وهو العدد الذى يُمثل حوالى ثلث ما كان موجودًا يوم تولت الوزيرة الحالية المسئولية، فى فبراير من العام الماضى.



وأوضح جلال، لـ«الدستور»، ردًا على تصريحات للنائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن رصد تجاوز بعض الهيئات وبعض موظفى وزارتى «التخطيط» و«المالية» الحد الأقصى للأجور، وإعلان عزمه التقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط، بشأن انتداب ٣٥ مستشارًا لوزيرة التخطيط يتقاضون رواتب خيالية- أنه لا يوجد فى وزارة التخطيط من يتقاضى أكثر من الحد الأقصى للأجور، أيًا كانت طبيعة عمله، و«هذه الأمور تراقبها وحدة المراقبة التابعة لوزارة المالية، التى تراقب بدقة كل التعاملات المالية الخاصة بالوزارة».



وذكر أنه نظرًا لتعدد الملفات الحيوية التى تقع على عاتق وزارة التخطيط، فإنها تستعين فى لجانها الاستشارية المختلفة وأماناتها الفنية المتعددة بالخبراء والأكاديميين من كل التخصصات، ومعظمهم يعملون بشكل تطوعي.