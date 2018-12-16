الباز لـ"هيثم أبو خليل": "لن تقتنع بأن حبارة إرهابي إلا لو قُتلت على يده"

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الإخواني الإمعة هيثم أبو خليل، لإحيائه ذكرى إعدام الإرهابي عادل حبارة المتهم في قتل عدد من المجندين، في القضية المعروفة باسم "مذبحة رفح الثانية"، ووصفه بالشهيد.

وتساءل "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور": "من أين يعرف الإرهابي؟، يعرف الإرهابي من دعمه للإرهابيين، واعتبارهم شهداء"، مشيرًا إلى أن حبارة اعترف بقتله للجنود المصريين، ويأتي الإمعة الإخواني هيثم أبو خليل ليقول أنه تم إعدام رجل بريء".

وواصل الباز: "حبارة اعترف بقتل الجنود، وبايع تنظيم داعش الإرهابي علانية، ويأتي هيثم أبو خليل ليدعمه، إذن فهو إرهابي مثله".

واستطرد: "هيثم أبو خليل رغم اعتراف حبارة بالقتل يبرئه، فمثل هذا الإمعة لن يقتنع بأن حبارة إرهابي إلا لو قتل على يده فحينها يصدق".