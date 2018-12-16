الشيخ السيد سعيد: قرأت القرآن في المحافل بعمر 9 سنوات بأجر "ربع جنيه"

قال القارئ الشيخ السيد سعيد، إنه حفظ القرآن وهو بعمر 7 سنين، وبدأ القراءة في المحافل في سن 9 سنوات، مشيرًا إلى أنه كان من أسرة فقيرة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه حفظ القرآن في الكُتاب بالمنزلة، متابعًا: "والدي وهبنا لحفظ القران الكريم"، مشيرًا إلى أنه تعلم القراءات العشر على يد إبراهيم محمد غنيم.

وأكد "السيد"، أن أهالي محافظة دمياط وخاصة كفر سليمان البحري لهم الفضل عليه، لافتا إلى أنهم كانوا أصحاب الفضل في شهرته.

ولفت إلى أنه تقاضى أول أجر له عن قراءة القران الكريم "ربع جنيه"، منوها بأنه بعد فترة تم تعيينه في مسجد براتب 7 جنيهات، إلا أنه تقدم باستقالته بعد شهر واحد، لأن القراءة في المسجد عطلته عن القراءة في المآتم.