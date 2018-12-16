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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:23 م

"حمامة سلام".. حكاية تدخل "هيكل" للصلح بين إبراهيم سعدة وعادل إمام

الكاتب الصحفي إبراهيم
الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة
حمدين حجاج
dostor.org/2438473

في رحلة الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة مع صاحبة الجلالة حكايات كثيرة لا تنسي، فالرجل الذي رحل عن دنيانا منذ بضعة أيام، كان واحدا من أهم أعلام الصحافة المصرية طيلة الربع الأخير من القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة.

الرجل الذي كان معروفا عنه اشتباكه الدائم مع معارضي نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن في تلك المرة كان الصدام حاضرا على مائدة الفنان عادل إمام، وذلك حسبما أورد الكاتب الصحفي محمد توفيق في كتابه "الملك والكتابة"، والذي يرصد من خلاله كواليس رحلة الصراع بين الصحافة والسلطة خلال 50 عامًا الأخيرة.

وبدأت فصول الحكاية عندما عرض "سعدة" على الزعيم بعض النصوص التي كتبها، وطلب منه تحويلها إلي فيلم سينمائي، لكنه فؤجئ بتجاهل "إمام" طلبه، وتعامله مع الأمر وكأنه لم يكن شيئا مذكورا.

التجاهل الذي تم التعامل به مع طلب "إبراهيم"، جعله يدفع نيران مدفعية جريدة "الأخبار" في وجه "عادل إمام"، بدأها بعدم نشر اسمه على صفحاتها، وكانت صفحة الإذاعة والتليفزيون دائما ما تتعامل مع أفلام عادل إمام بالطريقة التالية: «تعرض القناة الثانية في سهرتها فيلم المولد بطولة يسرا وعبدالله فرغلي».

وبقي الوضع مستمرا لسنوات، بالإضافة لذلك كانت الجريدة على فترات تنشر تقرير تهاجم فيه " الزعيم"، وكان من أبرزها "هل انتهت ظاهرة عادل إمام الفنية؟".

حالة عدم الود والهجوم الدائم، لم تنتهِ إلا عندما تدخل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، للإصلاح بين الاثنين، حيث كان حاضرا في أحد المناسبات، وعندها دعا كلا من "سعدة" و"إمام" للجلوس سويا، طالبا منهما تصفية النفوس وهو ما كان.

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