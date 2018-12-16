البشير ملتقيًا الأسد: سوريا دولة مواجهة وإضعافها يضعف العرب

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره السوري بشار الأسد، أن الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



جاء ذلك - في تصريحات لهما، خلال زيارة البشير لسوريا ولقائه بالأسد، اليوم الأحد، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.



وأشار الأسد والبشير - وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"- إلى أن "ما يحدث في المنطقة خاصة في الدول العربية يؤكد ضرورة استثمار كل الطاقات والجهود من أجل خدمة القضايا العربية والوقوف في وجه ما يتم رسمه من مخططات تتعارض مع مصالح دول المنطقة وشعوبها".



من جانبه قال البشير إن "سوريا دولة مواجهة وإضعافها هو إضعاف للقضايا العربية وما حدث فيها خلال السنوات الماضية لا يمكن فصله عن هذا الواقع وبالرغم من الحرب بقيت متمسكة بثوابت الأمة العربية".



وأعرب البشير عن أمله بأن تستعيد سوريا عافيتها، ودورها في المنطقة في أسرع وقت ممكن، وأن يتمكن شعبها من تقرير مستقبل بلده بنفسه بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.



وجدد البشير وقوف بلاده إلى جانب سوريا وأمنها وأنها على استعداد لتقديم ما يمكنها لدعم وحدة أراضي سوريا.



من جانبه قال الأسد إن "سوريا وعلى الرغم من كل ما يحدث خلال سنوات الحرب بقيت مؤمنة بالعروبة ومتمسكة بها".



واعتبر الرئيس السوري أن "تعويل بعض الدول العربية على الغرب لن يأتي بأي منفعة لشعوبهم لذلك فالأفضل هو التمسك بالعروبة وبقضايا الأمة العربية".



وقال "الأسد| إن زيارة البشير "ستشكل دفعة قوية لعودة العلاقات بين البلدين كما كانت قبل الحرب على سوريا".





