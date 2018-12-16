"الجبرى" يوضح دور مجلة "العربى" فى ترسيخ العلاقات المصرية الكويتية

أعرب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري عن سعادته بالحضور النوعي لحفل مرور 60 عامًا على إصدار مجلة "العربي" الكويتية الذي أقيم مساء اليوم الأحد في سفارة الكويت بالقاهرة.

شهد الحفل لفيف من الشخصيات المصرية منهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، والدكتور زياد بهاء الدين نجل الكاتب الصحفي أحمد بهاء الدين الذي تولى رئاسة تحرير "العربي" منذ عام 1976 ولمدة 17 عامًا.

وجرى خلال الحفل توزيع نسخة مصورة من أول أعداد مجلة "العربي"، كما جرى تكريم اسم أول رئيس تحرير لها الراحل الدكتور أحمد زكي، ورؤساء التحرير اللاحقين، كما تم تكريم اسم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، ومنح الوزير الجبري درع تكريم "العربي" كذلك إلى الكاتب الكبير يوسف القعيد، وإلى مكتبة الإسكندرية ودار الأوبرا المصرية.

وعرض خلال الحفل فيلم وثائقي عن مسيرة مجلة العربي منذ انطلاقها في ديسمبر 1958 وحتى الآن.

وقال الجبري إن هذا الحفل يؤكد مدى رسوخ ومتانة العلاقات الكويتية المصرية، كما تقدم بالشكر لمحمد الذويخ سفير الكويت لدى مصر لما بذله من جهد لضمان خروج الاحتفال بشكل يعبر عن أهمية وقيمة مجلة "العربي".

وأعرب الجبري عن شكره وامتنانه لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعمه المشهد الثقافي الكويتي منذ خمسينيات القرن الماضي بإصدار مجلة "العربي" حينما كان رئيسا لدائرة المطبوعات والنشر.

وأضاف - خلال الحفل الذي أقيم تحت عنوان (مصر بعيون مجلة العربي) - إن أمير الكويت أراد من خلال المجلة ربط العالم العربي من المحيط إلى الخليج ببعضه البعض، قائلًا إن "العربي" كانت على مدار 60 عامًا منبرًا ثقافيًا عربيًا هامًا تنهل من معينه الأجيال.

وأكد الجبري أن المجلة تلقى الدعم والرعاية من الكويت، مضيفًا "أننا مدركون لأهمية التواصل الفكري والثقافي في رسم وتشكيل الفكر والهوية العربية القادرة على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية الخارجية".

وتابع "أن توأمة الإعلام والثقافة أصبح مطلبًا ملحًا أكثر من أي وقت مضى لترسيخ ثقافة وأصالة الانتماء والولاء الوطني والقومي لدى جيل الناشئة على نحو خاص".

ولفت الوزير الجبري إلى انطلاق البث التجريبي لقناة أطفال الكويت التلفزيونية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي انطلاقا من رؤية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لكويت جديدة 2035 والإسهام في تنشئة جيل واع فكريًا وثقافيًا ومعرفيًا.

من جانبه، قال السفير الكويتي في مصر محمد الذويخ أن "مجلة العربي" تعد أيقونه ثقافية كويتية عربية وتعد جسرًا ممتدًا للمعرفة من الخليج إلى المحيط.

وأضاف أنه لم يكن لمجلة "العربي" أن تتبوأ تلك المكانة الثقافية الكبيرة وأن تكون ذات الحظوة الأكبر في صياغة العقل العربي وتطريز ثقافته إلا بتولي رجال أكفاء منذ صدورها حتى الآن.

وتابع أن "العربي" استطاعت أن تطارح الجنوح نحو التكنولوجيا عبر الصحف والمجلات الإلكترونية متسلحة بتاريخها المكتنز بالعلم والمعرفة فظلت الأوسع انتشارا في المجتمعات العربية، مؤكدًا أن للمجلة دورًا في تكريس العلاقات الأخوية المتميزة بين الكويت ومصر وباقي الأقطار العربية.

