"رعاية الطلبة" بالعريش تنظم ندوة حول التصدى لظاهرة العنف ضد المرأة

نظمت لجنة المرأة في جمعية رعاية الطلبة بالعريش برئاسة سالم الغول رئيس مجلس إدارة الجمعية، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة".

وأكدت فاطمة نصار رئيس لجنة المرأة في الجمعية، أن الندوة حضرها عدد من السيدات والفتيات وقيادات المرأة في سيناء، وحاضر خلالها كل من: أحمد سلام نقيب الاجتماعيين وسناء عبيد عضو المجلس القومي للمرأة، حيث تناولا التعريف بمظاهر وأشكال العنف ضد المرأة وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وأكدا أن أشد أنواع العنف خطورة هو عنف المرأة للمرأة والعنف ضد الأبناء.

وأشارت نصار إلى أنه تم في نهاية الندوة مناقشة أسباب وطرق العنف وكيفية تضامن جميع مؤسسات المجتمع مع الدولة في مناهضته والقضاء عليه.