الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لميليشيات الحوثي جنوبي الحديدة

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في محيط مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.



وذكرت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، أن مجموعات من الميليشيات حاولت التسلل باتجاه مواقع شمالي وشرقي مدينة الدريهمي، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأجبرتها على التراجع والفرار.



وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات الحوثية.



يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه مصادر حكومية يمنية باندلاع اشتباكات عنيفة في المحافظة رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في السويد ضمن محادثات السلام اليمنية.



ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.



وفي سياق متصل، أعلن الجيش اليمني، أن قواته في جبهة مران بمحافظة صعده، أوشكت على فرض السيطرة الكاملة على عقبة مران بعد أن أصبحت في مرمى نيرانها.



وقال مصدر عسكري يمني- وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- إن قوات من ألوية العمالقة وصلت إلى أطراف مديرية حيدان وأصبحت على مشارف وادي لبيبه ووادي الخلب في مقدمة الجبهة.



وأضاف أركان حرب ألوية العروبة في الجيش اليمني، العميد صالح المخلافي، أن قوات اللواء تواصل التقدم في معركة قطع رأس الأفعى بمران لتطهير أراضي محافظة صعده من الانقلابيين الحوثيين.



واستعادت قوات الجيش اليمني عددًا كبيرًا من الأسلحة التي نهبها الحوثيون المدعومون من إيران من المؤسسات العسكرية التابعة للدولة منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.