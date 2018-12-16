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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:13 م

مظاهرة حاشدة في بلجيكا احتجاجًا على ميثاق الأمم المتحدة لتنظيم الهجرة

مظاهرة حاشدة في بلجيكا
أ ش أ
dostor.org/2438462

شهدت مدينة بروكسل، اليوم الأحد، مظاهرة حاشدة؛ احتجاجًا على ميثاق الأمم المتحدة بشأن تنظيم الهجرة الذي تم التوقيع عليه في المغرب الأسبوع الماضي.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أن المشاركين في المظاهرة - التى نظمت بالقرب من مؤسسات الاتحاد الأوروبي – أعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدى تطبيق ميثاق الهجرة إلى تزايد أعداد المهاجرين إلى أوروبا.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن قوات الشرطة البلجيكية استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المحتجين على توقيع بلجيكا على هذا الميثاق.

وكانت 164 دولة قد وقعت على ميثاق الهجرة فى مدينة مراكش المغربية الأسبوع الماضى، فيما رفضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وهى النمسا والمجر وإيطاليا وبولندا وسلوفاكيا التوقيع عليه.

يشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، الذي يعتبر اتفاقًًا غير ملزم ينص على انتهاج سياسة دولية فى التعامل مع المهاجرين تقوم على أساس احترام سيادة كل دولة فى تحديد سياستها الخاصة بالهجرة، كما يؤكد أيضا على أهمية الالتزام بالهجرة بطريقة شرعية.

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