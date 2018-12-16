الصيادلة: 210 مرشحين يستكملون أوراقهم لانتخابات النقابة

أعلن الدكتور أحمد صلاح الدين هلال، عضو لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة، استقبال طلبات 210 صيادلة في ثاني أيام فتح باب الترشح، مشيرًا إلى أن المرشحين تقدموا لاستكمال أوراقهم لتقديمها إلى لجان تلقي الطلبات بالنقابة العامة والفرعية.



وأضاف"هلال" أن عدد المتقدمين في اليوم الثاني على جميع المقاعد بلغ 37 مرشحًا للنقابة العامة والنقابات الفرعية، موضحًا أن اللجنة تلقت تقارير اللجان الفرعية في المحافظات وتتابع على مدار اليوم سير عملية تلقي الطلبات، والرد على استفساراتهم.