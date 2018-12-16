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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:12 م

اجتماع بشأن الاستعداد للانتخابات البرلمانية التكميلية في العريش

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة
أ ش أ
dostor.org/2438460

ناقش الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في اجتماع اليوم الاستعدادات للانتخابات البرلمانية التكميلية بدائرة العريش، والمقرر إجرائها يومي 19 و20 ديسمبر الجاري.

وأكد محافظ شمال سيناء- في لقائه مع الأجهزة المعنية بحضور عبد العال البدري، السكرتير العام المساعد- توفير أجواء من الأمن للناخبين أثناء العملية الانتخابية وتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم بكل حرية، مع تيسير تنقلات المرشحين التسعة بتوفير حصة كافية من الوقود لسياراتهم بواقع 5 سيارات لكل مرشح.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة تضم ممثلين عن كافة الأجهزة المعنية، لمتابعة الانتخابات أولًا بأول ولسرعة بحث أي شكوى وإزالة أية عقبات حتى تنتهي العملية الانتخابية.

من جانبه، استعرض عبد العال البدري، السكرتير العام المساعد، عددًا من الإجراءات الخاصة بكل جهة مشاركة في العملية الانتخابية من تجهيز وإعداد المدارس الموجود بها مقار للجان والمراكز الانتخابية على مستوى مركز ومدينة العريش وتوفير احتياجاتها من المياه وغيرها، وكذا تأمين وصول التيار الكهربائي لها وتوفير مصدر بديل للكهرباء، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية فى مجلس مدينة العريش لمتابعة الانتخابات، وإقامة سرادقات أمام المراكز الانتخابية لراحة المواطنين، وتوفير سيارة إسعاف في كل مركز وكرسي متحرك لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء الادلاء بأصواتهم.

يضاف إلى ذلك تواجد سيدات للتحقق من النساء أثناء الإدلاء بأصواتهن، مع التأكد من جاهزية المراكز الانتخابية عن طريق لجنة من ديوان عام المحافظة والجهات المعنية قبل تسليمها للجهات المختصة بمباشرة العملية الانتخابية.

يُذكر أن هناك 16 مركزًا انتخابيًا في مدارس العريش تضم 37 لجنة انتخابية على مستوى الدائرة الأولى بالعريش، والدائرة الأولى بشمال سيناء ومقرها مدينة العريش تضم مدينة العريش العاصمة بأقسامها الأربعة و4 قرى تابعة، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات على مستوى الدائرة 115 ألفا و383 ناخبًا وناخبة.
ويتنافس على مقعد البرلمان الخالي 9 مرشحين، وستُجرى الانتخابات يومي ١٩ و٢٠ ديسمبر الجاري، وانتخابات الإعادة في حال تطلب الأمر ستُجرى في شهر يناير المقبل.

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