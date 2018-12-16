مسئول سعودي يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي الأوضاع في اليمن

بحث الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأحد، مع دينيس ناتالي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في مكتب إدارة النزاعات وعمليات الاستقرار، آخر تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا، بمقر المركز في العاصمة السعودية الرياض.



واستمعت المسؤولة الأمريكية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - لشرح من الدكتور عبدالله الربيعة عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للعديد من الدول المتضررة في العالم خصوصًا اليمن وسوريا، حيث بلغ إجمالي مشروعات المركز في اليمن 301 مشروعًا شملت المحافظات اليمنية كافة.



وتطرق الدكتور الربيعة للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب، ومنها تفجير آبار ومحطات المياه، وقصف الأحياء السكنية، مما أدى لمقتل وإصابة المئات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وانتهاكهم لمواثيق حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بعملية تجنيد الأطفال والزج بهم كدروع بشرية في ميادين القتال.



وناقش الجانبان- خلال اللقاء- الأوضاع الإنسانية في سوريا والمستجدات الراهنة والمعوقات التي تواجه المجتمع الدولي في إيصال المساعدات للمحتاجين داخل سوريا.



وأشادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بالبرامج التي نفذها المركز في اليمن خاصة مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي له أهداف استراتيجية بعيدة المدى تتمثل بتحقيق الاستقرار في المنطقة.

