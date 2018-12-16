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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:07 م

محافظ البحر الأحمر يلتقي المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع" (صور)

محافظ البحر الأحمر
علي عواد
dostor.org/2438455

التقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، بعض الوزراء والعلماء والخبراء المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، والذي ستنطلق فعالياته غدًا الإثنين بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة.

ورحب المحافظ بالوزراء والعلماء المشاركين في المؤتمر، معربًا عن سعادته البالغة بإقامة هذا الحدث على أرض مدينة الغردقة عروس البحر الأحمر، موجهًا الشكر لعلماء مصر بالخارج على حضورهم للمشاركة في المؤتمر.

يُذكر أن هذا المؤتمر الذي يقام خلال يومي 17، و18 من ديسمبر الجاري يعد النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقام بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم والبحث العلمي، وبمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية في الدولة، لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية المصرية من خلال أفكار ومقترحات الخبراء المصريين بالخارج.

كما يأتي انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري 2030.

محافظ البحر الأحمر يلتقي المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع" (صور)
محافظ البحر الأحمر يلتقي المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع" (صور)
محافظ البحر الأحمر يلتقي المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع" (صور)
محافظ البحر الأحمر يلتقي المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع" (صور)
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