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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:03 م

محمد منير يطرح أغنية "لو باقي في عمري" (فيديو)

محمد منير
محمد منير
حسن أمين - أمير محمد خالد
dostor.org/2438454

طرح المطرب محمد منير، أحدث أغنياته بعنوان "لو باقي في عمري" من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "وطن" وذلك على إحدى شركات المحمول التي تعاقد معها "الكينج" لترويج ألبومه الجديد.


وكلمات الأغنية: "لو في باقي عمري شوية وقت أحب أشوفك أخر حد وأغمض عينيي عن شكلك من بين ملايين عشاق الأرض مكتوب أسامينا أن أحنا لبعض مكتوب علي قلبي اني بحب ده محدش قدي محتاجلك وانتي من بعدي ملكيش حد، عشق جوايا مزلزلني وقاسمني معاه نصين عشق جوايا مغميني موديني معاه علي فين مكفناش فيكي عشق الدنيا وعشق الأسماء التانية".

كان منير طرح أولى أغاني ألبومه الجديد خلال الأيام الماضية بعنوان "طاق طاقية"، وحققت نسبة استماع كبيرة في الساعات الأولى من طرحها، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم.

محمد منير يطرح أغنية "لو باقي في عمري" (فيديو)
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