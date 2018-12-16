محمد منير يطرح أغنية "لو باقي في عمري" (فيديو)

وكلمات الأغنية: "لو في باقي عمري شوية وقت أحب أشوفك أخر حد وأغمض عينيي عن شكلك من بين ملايين عشاق الأرض مكتوب أسامينا أن أحنا لبعض مكتوب علي قلبي اني بحب ده محدش قدي محتاجلك وانتي من بعدي ملكيش حد، عشق جوايا مزلزلني وقاسمني معاه نصين عشق جوايا مغميني موديني معاه علي فين مكفناش فيكي عشق الدنيا وعشق الأسماء التانية".

كان منير طرح أولى أغاني ألبومه الجديد خلال الأيام الماضية بعنوان "طاق طاقية"، وحققت نسبة استماع كبيرة في الساعات الأولى من طرحها، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم.