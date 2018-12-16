الباز عن استقبال المصريين للرئيس بالنمسا: مشهد مشرف لمصر

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على المشهد المهيب لاستقبال الجالية المصرية بالنمسا للرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله فيينا، قائلًا: "مشهد مشرف للدولة المصرية".

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن زيارات الرئيس الخارجية خلالة الفترة الماضية كان يشوبها بعض القلق، مضيفًا: "يحاول بعض المدفوعين من الإخوان تعكير صفوها، أما اليوم فهو مشهد مصري خالص، يحيي فيه المصريون رئيسهم، ويرد عليهم التحية، لا دخلاء بينهم ولا متربصين بهم".