إقبال كبير من الجمهور على حفل "كايرو ستيبس" و"HOH" بالماركيه

توافد العديد من الجمهور على حضور حفل فريق "كايروتسيبس" الألماني بقيادة عازف العود باسم درويش وفريق "HOH" بقيادة الفنان المصري هاني عادل، وانتهى حجز أغلبية تذاكر الحفل التي تم طرحها بعدة فئات بداية من 150 جنيهًا وصولًا لـ 400 جنيه.



والحفل يُقام على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس وتعد هذة المرة الأولى الذي يجتمع فيها الفريقين معًا ومن المتوقع أن يقدما مزيجا مبهرا من الموسيقى والغناء، ويعد "كايروستيبس" من أشهر الفرق الموسيقية في ألمانيا ومصر، و"HOH" يعد من أعرق الفرق الموسيقية المستقلة، ويضم ثلاثة من نجوم الغناء الـ"أندرجرواند" هم هاني عادل، وهاني الدقاق، وأوسو لطفي.