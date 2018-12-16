ضبط 15 شابًا لـ "معاكستهم" الطالبات أمام مدارس المحلة

تمكنت مباحث آداب المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، من ضبط 15 شابًا لقيامهم بـ "معاكسة" الطالبات أمام مدارس المحلة.



كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، يفيد بضبط 15 شابًا لقيامهم بـ "معاكسة" الطالبات أمام المدارس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتولى التحقيق في الواقعة.



وشدد مدير الأمن على شن حملات لضبط الشباب الذين "يعاكسون" الطالبات، موضحًا أنه لن يتهاون مع من يعاكس البنات، مطالبًا المواطنين بالتحفظ على أي شاب تسول له نفسة معاكسة الفتيات وإبلاغ الشرطة.