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سياسي
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:51 م

المحافظين: لابد من دخول مصر مجال تصنيع السيارات الكهربائية

ثروت راغب، رئيس لجنة
ثروت راغب، رئيس لجنة البترول والطاقة
كريمة أبو زيد
dostor.org/2438449

قال ثروت راغب، رئيس لجنة البترول والطاقة بحزب المحافظين، واستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، إن دخول مصر عصر صناعة السيارات الكهربائية مبكرًا يمكننا من امتلاك هذا السوق الواعد، خاصة أن موقعها الجغرافي الرابط بين القارات يؤهلها لذلك.

وأوضح "راغب"، أن "السوق الأفريقي سوقًا واعدًا ودخولنا في هذا التوقيت سنتمكن من اكتساب خبرات هائلة هذا خيرا من أن ندخل هذا السوق بعد سنوات عجاف نبدأ بعدها من الصفر، ومواكبة التكنولوجيا مبكرًا يزيد من الخبرات ومشاركة أفكار الشباب المهندسين بناءه للغاية إذا ما تم الأخذ بآرائهم".

وتابع "راغب" قائلًا: "دخول عالم صناعة السيارات الكهربائية هو أحد علامات الثورة الصناعية في عالم السيارات لأن العالم حاليًا يتجه إلى استخدام السيارات الكهربائية والتي ستكن بديلة لنظيرتها التى تعمل بالمحركات، فالعالم مقبل على أزمة نفطية".

وأضاف "راغب" أن السيارات الكهربائية لا تسبب ضوضاء، حيث إنها تمتاز بهدوئها أكثر من محركات الاحتراق، مطالبًا بضرورة توفير بنية تحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية بمواصفات قياسية تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

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