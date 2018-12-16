مطار القاهرة يحصل على"الأيزو" وتطبيق نظم الإدارة العالمية الحديثة

نجحت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، في اجتياز أعمال المراجعة التي قامت بها الشركة السويسرية العالمية الجهة المانحة لشهادات المطابقة الدولية "الأيزو"، وحصولها على شهادات المطابقة لنظام الإدارة المتكاملة بعد استيفائها لمتطلبات نظام إدارة الجودة "ISO 9001" ومتطلبات نظام إدارة البيئة "ISO14001 2015" ومتطلبات نظام السلامة والصحة المهنية "OHSAF18001-2007".



وأكد المهندس أحمد فوزي، رئيس ميناء القاهرة الجوي - في تصريحات صحفية- استراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بقيادة الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني.



ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الطيار أحمد جنينة، لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للراكب داخل المطارات المصرية في آليات وبيئة العمل.



وأوضح أن مطار القاهرة هو أول مطار في مصر ينجح في مطابقته لمتطلبات نظم الإدارة الحديثة، طبقًا للمواصفات الدولية.