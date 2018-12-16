انفراد.. إعادة هيكلة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

كشف نبيل دويدار، القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن تفاصيل اجتماع المجلس الجديد للشركة القابضة مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.



وقال القائم بأعمال رئيس الشر كة القابضة للنقل البحري والبري، إن الوزير كلف المجلس الجديد بوضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة القابضة من النواحي الفنية والإدارية، وإعادة التوزان إلى محفظة الأوراق المالية.



وأشار إلى أنه تم تحديد فترة أسبوعين للاجتماع مرة أخري مع الوزير لعرض رؤية المجلس عليه في إعادة هيكلة الشركة، وفقا للتقييم الشامل الذي قدمه المجلس السابق عن رؤساء الشركات وتم مناقشته مع "توفيق".



وأكد دويدار أن التكليفات التى تمت يعكف مجلس إدارة الشركة القابضة على وضعها بالتنسيق مع رؤساء الشركات التابعة، موضحا أنه لن يحدث تغيير في رؤساء الشركات التابعة للقابضة حاليا.



كما أوضح دويدار أن القابضة تدير محفظة ذات أنشطة متنوعة عبارة عن "خدمات بحرية، نقل ركاب وبضائع، وخدمات سيارات"، وتتنوع النتائج إلى شركات عالية الربحية، ومتوسطة الربحية، ومنخفضة الربحية، وذلك في إطار سيتم وضع الرؤية لإعادة الهيكلة.



واشتمل تشكيل المجلس الجديد على (7 أعضاء) كالتالى: نبيل محمد السيد دويدار – قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المتفرغ لشؤون النقل البحري (وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية)، والأعضاء غير المتفرغين: اللواء بحري طارق غانم - رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة (ربان وملاح بأعالي بحار لمدة 22 عاما بالقوات البحرية)، والدكتور عمرو قابيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترافكو للهندسة والإنشاءات، والمهندس مروان السماك – مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات، والمهندس مدحت محمود حاتم القاضي – العضو المنتدب لشركتي كادمار لوجيستيكس وكادمار ترافل.