القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
اقتصاد
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:28 م

انفراد.. إعادة هيكلة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

انفراد.. إعادة هيكلة
أسامة الشندويلي
dostor.org/2438447

كشف نبيل دويدار، القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن تفاصيل اجتماع المجلس الجديد للشركة القابضة مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

وقال القائم بأعمال رئيس الشر كة القابضة للنقل البحري والبري، إن الوزير كلف المجلس الجديد بوضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة القابضة من النواحي الفنية والإدارية، وإعادة التوزان إلى محفظة الأوراق المالية.

وأشار إلى أنه تم تحديد فترة أسبوعين للاجتماع مرة أخري مع الوزير لعرض رؤية المجلس عليه في إعادة هيكلة الشركة، وفقا للتقييم الشامل الذي قدمه المجلس السابق عن رؤساء الشركات وتم مناقشته مع "توفيق".

وأكد دويدار أن التكليفات التى تمت يعكف مجلس إدارة الشركة القابضة على وضعها بالتنسيق مع رؤساء الشركات التابعة، موضحا أنه لن يحدث تغيير في رؤساء الشركات التابعة للقابضة حاليا.

كما أوضح دويدار أن القابضة تدير محفظة ذات أنشطة متنوعة عبارة عن "خدمات بحرية، نقل ركاب وبضائع، وخدمات سيارات"، وتتنوع النتائج إلى شركات عالية الربحية، ومتوسطة الربحية، ومنخفضة الربحية، وذلك في إطار سيتم وضع الرؤية لإعادة الهيكلة.

واشتمل تشكيل المجلس الجديد على (7 أعضاء) كالتالى: نبيل محمد السيد دويدار – قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المتفرغ لشؤون النقل البحري (وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية)، والأعضاء غير المتفرغين: اللواء بحري طارق غانم - رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة (ربان وملاح بأعالي بحار لمدة 22 عاما بالقوات البحرية)، والدكتور عمرو قابيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترافكو للهندسة والإنشاءات، والمهندس مروان السماك – مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات، والمهندس مدحت محمود حاتم القاضي – العضو المنتدب لشركتي كادمار لوجيستيكس وكادمار ترافل.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أقل من شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ أقل من شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

زوج متهمة بالزنا في قنا: "بتخوني مع زوج أختي وابني شاهد"

ترميم جميع كنائس «العدوان الإخوانى».. وتقنين أوضاع 500 منشأة قبطية فى عامين

المتهمون بقتل عمتهم فى البدرشين: "مش عارفين نرفع راسنا بسبب سوء سلوكها"

الباز عن حديث "لا يؤخذ مسلم بكافر": ينافي مبادئ الإسلام في المساواة

ads
الأكثر قراءة

الأسد يستقبل البشير في أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ 2011

الباز لـ"هيثم أبو خليل": "لن تقتنع بأن حبارة إرهابي إلا لو قُتلت على يده"

محمد هنيدي يلتقط صورة تذكارية مع عمرو دياب داخل طائرته الخاصة

محمد منير يطرح أغنية "لو باقي في عمري" (فيديو)

ألبومات الصور

رانيا يوسف بزي برتقالي في جلسة تصوير جديدة (صور)

شاي العصاري

فرحة الجالية المصرية فى النمسا بوصول الرئيس السيسي

حكاية فى صورة.. عند الحيطة الزرقا

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد - بث مباشر

الأكثر قراءة

الأسد يستقبل البشير في أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ 2011

الباز لـ"هيثم أبو خليل": "لن تقتنع بأن حبارة إرهابي إلا لو قُتلت على يده"

محمد هنيدي يلتقط صورة تذكارية مع عمرو دياب داخل طائرته الخاصة

محمد منير يطرح أغنية "لو باقي في عمري" (فيديو)

كشكول

السويس الأزهرية تختار أعضاء كنترول الشهادات

كلية البنات الإسلامية تكشف عن مواعيد الامتحانات العملى والشفوى

3 تعليمات جديدة لمعلمى الحاسب الألى قبل امتحانات المعاهد الأزهرية

الأمين المساعد لجامعة الأزهر يتفقد مدن الزقازيق للطالبات

على خطى الأمريكية .. «البريطانية والعمالية» ينتفضان في وجه التعليم العالي

الأمصار

تعرف على أول رئيس عربي يزور سوريا منذ 2011 "صور"

وزير الخارجية السعودي يوجه ريالة للبحرين في عيدها القومي

مظاهرات عارمة تجتاح المجر تحت عنوان عيد ميلاد سعيد يا رئيس الوزراء

الجيش اليمني يحبط تسلل لميلشيات الحوثي في صعدة

الشرطة الفرنسية تخلي سبيل المشتبه به في تنفيذ هجمات ستراسبورج

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

حيلة بسيطة للتخلص من الروائح الكريهة في الطائرة

طفل عمره 4 أعوام يستخدم مساعدًا ذكيًا لإنقاذ أمه

Hello Neighbor Hide and Seek ماذا تفعل مع جارك المريب؟

الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎