غدًا.. "السيسي" يُجري محادثات مع رئيس النمسا لتعزيز العلاقات الثنائية

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر هوفبورج الرئاسي في فيينا مباحثات مهمة مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية.



ويعقد الرئيس السيسي ظهر غد الإثنين اجتماع قمة مع المستشار النمساوي سباستيان كيرتز بمقر المستشارية بوسط فيينا يركز على تدعيم العلاقات الثنائية والقصايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي والمستشار النمساوى مؤتمرًا صحفيًاعقب مباحثاتهما.



كما يجري الرئيس السيسي مباحثات بعد ظهر غد مع رئيس البرلمان النمساوي فولفانج سوبوتكا تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، خاصة البرلمانية.



ومن المقرر توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم المشتركة على هامش مباحثات الرئيس السيسي مع كبار المسئولين النمساويين.

