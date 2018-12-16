الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثى فى صعدة

أحبطت قوات الجيش اليمني - بدعم من تحالف دعم الشرعية - اليوم الأحد، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة رازح شمال محافظة صعدة.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" عن قائد اللواء السابع حرس حدود العميد بشير الشرعبي قوله "إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي إلى مواقع الجيش في جبل الأزهور بمديرية رازح غربي صعدة، وأجبرتها على التراجع والفرار مما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا من ميليشيات الحوثي إلى جانب عدد من الجرحى".



من جانبها، استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتحصينات لميليشيا الحوثي بذات الجبهة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

