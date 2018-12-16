القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
عالم
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:20 م

الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثى فى صعدة

الجيش اليمنى يحبط
dostor.org/2438430

أحبطت قوات الجيش اليمني - بدعم من تحالف دعم الشرعية - اليوم الأحد، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة رازح شمال محافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" عن قائد اللواء السابع حرس حدود العميد بشير الشرعبي قوله "إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي إلى مواقع الجيش في جبل الأزهور بمديرية رازح غربي صعدة، وأجبرتها على التراجع والفرار مما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا من ميليشيات الحوثي إلى جانب عدد من الجرحى".

من جانبها، استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتحصينات لميليشيا الحوثي بذات الجبهة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ اسبوع

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

الآن

وزير التنمية المحلية: لا تصالح مع المخالفات

سفير كندا بالقاهرة: لدينا رغبة في الاستفادة من الاستثمار بمصر

عودة "الشناوي وأزارو" لقائمة الأهلي أمام النجوم

ميدو يتولى قيادة الوحدة السعودي مؤقتًا

ads
الأكثر قراءة

محمد هنيدي يلتقط صورة تذكارية مع عمرو دياب داخل طائرته الخاصة

ميدو يتولى قيادة الوحدة السعودي مؤقتًا

عودة "الشناوي وأزارو" لقائمة الأهلي أمام النجوم

بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة بتهمة الإهمال فى مهام وظيفته

ألبومات الصور

رانيا يوسف بزي برتقالي في جلسة تصوير جديدة (صور)

شاي العصاري

فرحة الجالية المصرية فى النمسا بوصول الرئيس السيسي

حكاية فى صورة.. عند الحيطة الزرقا

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد - بث مباشر

الأكثر قراءة

محمد هنيدي يلتقط صورة تذكارية مع عمرو دياب داخل طائرته الخاصة

ميدو يتولى قيادة الوحدة السعودي مؤقتًا

عودة "الشناوي وأزارو" لقائمة الأهلي أمام النجوم

بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة بتهمة الإهمال فى مهام وظيفته

كشكول

3 تعليمات جديدة لمعلمى الحاسب الألى قبل امتحانات المعاهد الأزهرية

الأمين المساعد لجامعة الأزهر يتفقد مدن الزقازيق للطالبات

على خطى الأمريكية .. «البريطانية والعمالية» ينتفضان في وجه التعليم العالي

تعليم الكبار بعين شمس ينظم مؤتمره الدولي السابع عشر.. 15 أبريل

تغيير جدول الفرقة الرابعة بـ"أصول الدين" طنطا

الأمصار

مظاهرات عارمة تجتاح المجر تحت عنوان عيد ميلاد سعيد يا رئيس الوزراء

الجيش اليمني يحبط تسلل لميلشيات الحوثي في صعدة

الشرطة الفرنسية تخلي سبيل المشتبه به في تنفيذ هجمات ستراسبورج

ملكة جمال أمريكا تثير غضب مرتادي مواقع التواصل

السودان تنتظر حدث هام في شهر يناير المقبل

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

طفل عمره 4 أعوام يستخدم مساعدًا ذكيًا لإنقاذ أمه

Hello Neighbor Hide and Seek ماذا تفعل مع جارك المريب؟

Guacamelee! 2 الغوص فى الفلكلور المكسيكى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تناول الصلصال يمنع الإصابة بالسمنة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎