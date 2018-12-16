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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:13 م

فوز ريال بيتيس على إسبانيول 3-1 في الدوري الإسباني

فوز ريال بيتيس على
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عاد فريق ريال بيتيس بثلاث نقاط غالية من عقر دار مضيفه إسبانيول، بعد أن خطف فوزا متأخرا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، في إطار مباريات الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وانتهى الشوط الأول بهدف لكل فريق، حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 24 عن طريق القائد المخضرم سرجيو جارسيا، ولكن الأرجنتيني الشاب جيوفاني لو سيلسو أدرك التعادل لريال بيتيس قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ظل التعادل الإيجابي قائما حتى قبل النهاية بـ 5 دقائق، قبل أن ينتفض الضيوف ويسجلوا هدفين، بتوقيع كريستيان تيو في الدقيقة 85، ثم النيران الصديقة بمساعدة من أوسكار دوارتي في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 25 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المرتبة الـ 11.

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