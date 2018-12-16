تعادل نيس مع سانت إتيان بهدف لكل منهما في الدوري الفرنسي

تعادل فريق نيس مع ضيفه سانت إتيان بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، الأحد بملعب "أليانز ريفيير"، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وافتتح سانت إتيان التسجيل عن طريق المهاجم لويس دوني في الدقيقة 53، وفي الدقيقة 81 تمكن أصحاب الأرض من إدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب ويلان سيبريان من ركلة جزاء.



وشهد اللقاء حالتي طرد، كانت الأولى من نصيب مدافع نيس كريستوف هيريل، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 58، والثانية من نصيب يانيس ساليبور لاعب وسط سانت إتيان، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 62.



بهذا الفوز، رفع سانت إتيان رصيده من النقاط إلى 27 في المركز الخامس، كما أصبح رصيد نيس 26 نقطة في المركز السابع.