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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:48 م

"رجعوها".. حملة بريطانية تطالب بإعادة الآثار المنهوبة إلى مصر

رجعوها.. حملة بريطانية
هالة أمين
dostor.org/2438423

قال المطالبون برد الآثار إلى أصحابها إن تلك القطع الأثرية لا تقدر بثمن، وإنها موجودة فى متاحف كثيرة فى القارة الأوروبية، خاصة فى إنجلترا.
وحسب وسائل إعلام بريطانية، منها «ديلى ميل» و«تايمز»، قال المؤرخ البريطانى، مقدم برنامج «حضارات» على شبكة «بى بى سى»، ديفيد أولوسوجا، إن بقاء تلك القطع الأثرية يعد سرقة علانية، مشيرًا إلى أن معظم تلك الآثار من مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا التى وقعت تحت الاستعمار الفرنسى والبريطانى فترة طويلة.
وذكرت تقارير أنه منذ فترة طويلة تطالب عدة دول، منها مصر، باستعادة كنوزها الأثرية، خاصة حجر رشيد الذى تم اكتشافه خلال الاستعمار الفرنسى لمصر، وعثر عليه جيش نابليون بونابرت فى رشيد، ولكن بعد ذلك استولت عليه بريطانيا، وهو الحجر الذى أسهم فى فك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة، على يد العالم جيان فرانسوا شامبليون، والآن تريده الحكومة المصرية لعرضه فى المتحف المصرى الكبير.
من جانبه، قال الصحفى الأمريكى، توم تيكهولز، الذى يكتب فى «نيوزويك» و«فوربس» و«نيويورك تايمز»، إنه عندما كان فى لندن الشهر الماضى، كانت محطته الأولى هى المتحف البريطانى، موضحًا: «بدا الذهاب إلى هناك أولوية ملحة. أردت أن أرى مرة أخرى كنوز المتحف البريطانى التى يمكن أن تعاد إلى بلدانها الأصلية، عاجلًا أم آجلًا، وحاولت استكشاف مشاعرى حيال ذلك».
ويشرح «توم» جولته: «عند الوصول إلى المتحف اتجهت مباشرة إلى حجر رشيد، الواقع بجوار المدخل الرئيسى، ولاحظت وجود عدد كبير من السياح حوله، والسبب بسيط، وهو أن ذلك الحجر هو واحد من القطع الأثرية التى لا تنتهى أسرارها، وهذا جزء من سحره».
وتابع: «يمكن لمصر أن تطالب باستعادة حجر رشيد، وهو ما نادت به منذ فترة، باعتباره ذا أهمية ثقافية ويستحق أن يعود لبلده، ويمكن للمرء أن يجادل بأن طرق الحفظ التى استخدمها البريطانيون لا تخلو من أخطاء وعواقب».
من جانبها، اتهمت صحيفة «تايمز» البريطانية المستكشف الإيطالى الشهير، جوفانى باتيستا بلزونى، بالسرقة حين وصل إلى مصر عام ١٨١٥، فى الوقت الذى كان فيه هنرى سولت، القنصل العام البريطانى فى مصر، وأضافت أن «بلزونى» خدع محمد على باشا وقتها، واستولى على التمثال النصفى لرمسيس الثانى، الذى كان يسمى «ممنون الصغير»، وشحنه إلى بريطانيا، ولا يزال التمثال من أبرز معروضات المتحف البريطانى، موضحة أن محمد على لم يكن واعيًا لقيمة تلك الآثار التى هربت خارج مصر.
ووفقًا لتقرير «تايمز» فإن هناك أيضًا مطالبات من دول أخرى جنبًا إلى جنب مع مصر، ومنها اليونان، التى تطالب باستعادة تماثيل «إلجين ماربلز» الموجودة فى المتحف البريطانى، والتى أُخذت من معبد البارثينون فى أثينا قبل ٢٠٠ عام، وقطع أثرية أخرى مأخوذة من جزيرة «إيستر» فى عام ١٨٦٨، كما تم منح التمثال المقدس «هاو هاكانانايا»، المصنوع منذ ١٠٠٠ عام، إلى المتحف البريطانى من قبل الملكة فيكتوريا، ويريد الآن حاكم جزيرة إيستر وحكومة تشيلى استعادته.
وأشار التقرير إلى أنه فى الشهر الماضى، طالب وفد من تشيلى بعودة تمثال من جزيرة الفصح «إيستر»، يبلغ وزنه أربعة أطنان فى المتحف البريطانى، وفى الأسبوع الماضى، فى المتحف نفسه، دعا المحتجون إلى إعادة القطع الأثرية الأصلية إلى أوطانهم إلى أستراليا.
وفى غضون ذلك، حث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على إعادة آلاف الآثار القديمة من المعارض الفنية الفرنسية إلى إفريقيا، ما دفع وزيرة الظل بوزارة العمل، ديان أبوت، إلى الإصرار على أن تفعل المملكة المتحدة نفس الشىء.
وأكد التقرير أن الحملة تستمر فى النمو، وفى حديث تليفزيونى أخير، قالت الكاتبة البريطانية أوفا هيرش: «أليس من المستغرب أنه فى عام ٢٠١٨ ما زالت الأشياء التى نهبت من قبل الاستعماريين تظهر فى متاحفنا وصالات العرض».
وفى ذات السياق، قال هارتفيج فيشر، مدير المتحف البريطانى: «أعتقد أن متاحف المملكة المتحدة قدمت حجة قوية بأنها المكان الأفضل للآثار القديمة، وتقوم متاحفنا الوطنية بعمل رائع فى تسليط الضوء على الثقافات الفردية فى سياق عالمى وعرض أشياء من جميع أنحاء العالم إلى جانب القصص التى تكشف ما ورائها».
وأضاف «فيشر»: «إن روح المتحف البريطانى وقوانينه وقوانين البلاد لا تنص على عودة هذه الأشياء، ويحتفظ الأمناء بهذه المجموعات بثقة وحرص للجمهور، إنه جمهور عالمى».

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