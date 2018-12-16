المتمردون.. أسرار أخطر موجة انشقاقات صوفية

ظاهرة جديدة بدأت تلقى بظلالها على الطرق الصوفية المصرية هذه الأيام، تتمثل فى «الانشقاق والخروج عن طاعة الشيوخ»، من قبل مريدين، قرروا وإنشاء كيانات خاصة بهم.



«الدستور» تفتح ملف «المنشقين عن الطرق الصوفية فى مصر»، وترصد حقيقة ما يشاع بشأن تنامى هذه الظاهرة الجديدة على «أهل المدد»، وتكشف الأسباب الحقيقية التى جعلت المريدين يخرجون عن طاعة الشيوخ.



الأعداد وصلت إلى ١٠٠٠ شخص.. والشيوخ يبحثون عن حلول للمواجهة

كشفت مصادر مطلعة، عن أن عدد المنشقين عن الطرق الصوفية مؤخرًا بلغ حتى الآن أكثر من ١٠٠٠ شخص، الأمر الذى أحدث ضجة كبيرة داخل الأوساط الصوفية، وجعل شيوخ الطرق يتجهون للبحث عن حلول، لمحاصرة الظاهرة قبل أن تتفشى.

وبحسب المصادر، يفكر علماء الطرق الصوفية حاليًا فى تغيير طريقة التعامل مع المريدين والدعاة، داخل كل طريقة، حتى لا يزيد عدد الخارجين عن طاعة الشيوخ.

وأوضحت أن أبرز المنشقين، الدكتور محمد عبدالقادر نصار، الذى انشق عن الطريقة النقشبندية الجودية، وأسس كيانًا يحمل نفس الاسم، وأيضًا الطاهر الهاشمى، الذى انشق عن الطريقة الهاشمية الصوفية، وأنشأ كيانًا منفصلًا، وفوزى أبوزيد، وإبراهيم الدسوقى أبوزهرة، وأحمد البدوى الدسوقى أبوزهرة، والدكتور أحمد البحيرى، وعمر أبوالخير، وجميعهم خرجوا من الطريقة العزمية، وأنشأوا كيانات خاصة بهم، ونقضوا العهد مع شيخ الطريقة، علاء الدين أبوالعزائم.

وأشارت إلى انشقاق عبدالرءوف النادى إذ خرج عن تقاليد الطريقة الرفاعية الصوفية، وتم فصله مؤخرًا منها، وكذا القياديين محمد عبدالقادر، وأحمد البدرى، اللذين فصلا من الطريقة الإدريسية بقنا، لخروجهما عن تعاليم الطريقة، وأنشآ كيانًا جديدًا. وتابعت: «على قاسم، وأحمد المنتصر، انشقا أيضًا، وتم فصلهما من الطريقة القادرية بسوهاج، وكذا عبدالكريم خطيب، وياسر القاضى، اللذان تم فصلهما من الطريقة الأحمدية بالمنوفية، بعد انشقاقهما عن شيخ الطريقة وإنشائهما ساحات جديدة».



الشبراوى: واجهنا الفتنة بالفصل النهائى والمنشقون أنشأوا ساحات خاصة بهم

قال الشيخ عبدالخالق الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية، إن هناك مريدين داخل الطرق الصوفية خرجوا عن شيوخهم ونقضوا العهد معهم، وهناك دعاة وعلماء أيضًا خرجوا عن الطاعة وأنشأوا ساحات جديدة لهم، ونصبوا أنفسهم شيوخا وعلماء، ما يتناقض مع مبادئ التصوف.

وأضاف «الشبراوى»، لـ«الدستور»، أن «كل ذلك جعل الطرق الصوفية تصدر قرارات بفصلهم وطردهم منها، حتى ينجو أصحاب التصوف بأنفسهم من الفتن، وحتى لا ينتشر الأمر»، مشيرًا إلى أن «المريد الصوفى فى حالة خروجه عن آداب الطريقة التابع لها، يصبح منشقًا عنها حتى يعود مرة أخرى ويقبل يد شيخه ويأخذ العهد منه مجددًا، لأن تعاليم الصوفية تمنع المريد من الانضمام لطريقة أخرى أو إنشاء طريقة جديدة».

وذكر أن «من يخالف ذلك يعتبر فى عداء معنا، لأن العهد الصوفى الذى يأخذه المريد الصوفى يقسم فيه على أنه سيطيع شيخه، وعدم مخالفته أبدًا مهما حدث، ولذا فالأمر ليس سهلًا، وليس هناك حل آخر أمام هذا المنشق، سوى الرجوع إلى شيخه وتقبيل يده».

من جانبه، قال الدكتور عبدالحليم العزمى، الأمين العام للاتحاد العالمى للطرق الصوفية القيادى بالطريقة العزمية، إن المريدين المنشقين تم طردهم من الطريقة، وصدر أمر نهائى بفصلهم، لمخالفتهم الأعراف والتقاليد الصوفية.

وعن الأسباب الخاصة بفصلهم، ذكر أن المريدين المنشقين عن الطريقة العزمية أنشأوا كيانات صوفية منفصلة وموازية، ما يخالف جميع الأعراف والمبادئ التى تحكم علاقة المريد بشيخه الصوفى، إذ نصّب هؤلاء المريدون أنفسهم شيوخًا وعلماء، ما يعد خروجًا عن تعاليم السادة الأقطاب الكبار، الذين حرموا خروج المريد عن شيخه الصوفى الذى علمه مبادئ التصوف المختلفة.

وتابع: «بالنسبة للمنشقين عن طريقتنا، فقد خالفوا تعاليم الطريقة العزمية، ونقضوا العهد مع شيخها الإمام أبوالعزائم، وأحدثوا فتنة كبيرة بين أتباع الطريقة الصوفية، داخل مصر وخارجها، ما جعل أمر الفصل يصدر بشكل فورى، لإبعاد هذا الخطر الكبير عن هذا الكيان الصوفى المعتدل الذى نشر الفكر الإسلامى المستنير، والذى جعل من الطريقة العزمية قلعة من كبرى قلاع الفكر الصوفى السنى فى العالم الإسلامى».

ولفت إلى أن «من بين أسباب الفصل أيضًا استغلال اسم الطريقة العزمية، لنشر أفكارهم بين الناس دون الحصول على إذن أو موافقة من قبل شيخ الطريقة القائم علاء الدين ماضى أبوالعزائم».



خبراء ومتخصصون: الحل فى الحوار المشترك لتقريب وجهات النظر

أكد عدد من علماء الطرق الصوفية، أن المراجعات هى الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة الانشقاق التى أصابت جسد الطرق الصوفية، وذلك من خلال استقدام كبار العلماء التابعين لكل طريقة والجلوس مع المريدين الذين انشقوا وانفصلوا عن هذه الطرق، لإنهاء الخلافات بين الفرقاء.

وقال الدكتور سيد مندور، رئيس اللجنة العلمية بالطريقة السمانية الصوفية، إن الحل الأمثل لعلاج ظاهرة الانشقاق هو استتابة المنشقين عن الطريقة، حتى يمكن قبول عودتهم من جديد لأحضان طرقهم الصوفية.

وأضاف «مندور»، لـ«الدستور»: «إذا تابوا وعادوا بصدق، من الممكن أن يُقبلوا، لأنه ليس فى مصلحة أحد أن يظل المريدون منشقين عن الطرق، لأن ذلك يشوه صورة أهل التصوف، ويظهرهم كالإخوان والسلفيين والجماعات المتطرفة الأخرى، ولذلك بات لزامًا على شيوخ الطرق بدء المراجعات الفكرية».



بدوره، قال الشيخ مصطفى الهاشمى، شيخ الطريقة الهاشمية الصوفية رئيس اللجنة العلمية بالطريقة، إن المشكلة كبيرة جدًا وليست سهلة، ويجب على الجميع أن يتكاتف لحلها، لأن ظاهرة الانشقاق جديدة، وكان آخر شخص انشق عن الطرق الصوفية هو «حسن البنا» الذى ترك الطريقة الحصافية، وذهب لإنشاء جماعة الإخوان الإرهابية، والله عز وجل لم يوفقه فى ذلك بسبب مخالفته تعاليم شيوخه من أهل التصوف. وأضاف الهاشمى لـ«الدستور»: «لذلك فهذا تحذير لكل من يريد أن ينشق عن الطرق الصوفية، إذ عليه وضع حسن البنا ومصيره أمام ناظريه، والتدبر فيما آلت إليه جماعته الإرهابية، حتى لا يقع فى مثل هذا المأزق الكبير».

وذكر أن «الطرق الصوفية التى حدثت فيها عمليات انشقاق، تحاول خلال الفترة الأخيرة محاصرة الظاهرة، والقضاء عليها حتى لا تنتقل إلى طرق أخرى، وهذا الأمر لا يحدث داخل الطرق الصوفية فقط بل إنه يحدث فى التيارات الأخرى بصورة كبيرة، ولكنه داخل الصوفية لا يتعدى نسبة الـ٥٪ فقط، وهذه نسبة قليلة جدًا إذا ما تمت مقارنتها بما يحدث لدى الإخوان والسلفيين والجماعات الإسلامية الأخرى».



فى السياق ذاته، قال خالد الشناوى، الباحث المتخصص فى الشأن الصوفى «إن ظاهرة الانشقاق عن الطرق الصوفية، ليست جديدة، ومن الأسباب التى أدت إلى ظهورها أو انتشارها حب الظهور، الذى يتملك البعض فى الطرق الصوفية، فهناك بعض المريدين العلماء ممن ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أكثر علمًا وخبرة من شيخ الطريقة نفسه».

وأضاف لـ«الدستور»: «منهم من يعتقد أنه أكبر من شيخ الطريقة فى السن، عندما يكون شيخ الطريقة شابًا، فيعلن انشقاقه عن الطريقة ويؤسس كيانًا جديدًا، ما يُحدث أزمة كبرى بين أتباع الطريقة أنفسهم، الذين ينقسمون إلى أقصى اليمين وأقصى اليسار»، معتبرًا أن: «المشكلة الكبرى أن شيوخ الطرق لا يحاولون علاج الأزمة، ما يتسبب فى تزايد حالات الانشقاق، يوما بعد الآخر».



وأكمل: «فى محافظات الوجه القبلى يزداد الأمر، حيث إن التمركز الأساسى للطرق فى الوجه البحرى، وبُعد المسافة بين القاهرة والإقليم فى الجنوب، أعطى الفرصة للعلماء والشيوخ المنشقين أن ينشروا أفكارهم بين المريدين والأتباع بصورة كبيرة جدًا».

أما مازن الشريف، الباحث المتخصص فى الشأن الصوفى، فقال: «إن بعض مريدى الطرق الصوفية تعجلوا أمرهم، وانشقوا عن طرقهم متصدرين للمشيخة، ومنحوا العهود بلا حيطة أو حذر، ساعين فى ذلك إلى تحقيق شهرة أو لفت الأنظار إليهم».