الصيادلة: 210 مرشحين يستكملون أوراقهم لانتخابات النقابة

أعلن الدكتور أحمد صلاح الدين هلال، عضو لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات النقابة، عن استقبال طلبات 210 صيادلة من المرشحين لانتخابات النقابة في اليوم الثاني لفتح باب الترشح، مشيرًا إلى أن المرشحين تقدموا لاستكمال أوراق ترشحهم لتقديمها إلى لجان تلقي الطلبات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.



أضاف أن عدد المتقدمين فى اليوم الثانى على جميع المقاعد 37 مرشحًا للنقابة العامة والنقابات الفرعية.



وأوضح أن اللجنة تلقت تقارير اللجان الفرعية في المحافظات وتتابع علي مدار اليوم سير عملية تلقي الطلبات، والرد علي استفساراتهم لسير أعمالهم بسهولة ويسر.