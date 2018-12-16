«الجبلاية» يسعى لإدراج استاد بورسعيد ضمن ملاعب أمم إفريقيا

كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد، بمخاطبة الجهات الأمنية للحصول على موافقة رسمية لإدراج ملعب المصرى ببورسعيد ضمن الملاعب التى يمكن أن تستضيف بطولة الأمم الإفريقية ٢٠١٩، فى حال موافقة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، على إقامتها فى مصر خلال الصيف المقبل.

ودفع التحفظ الأمنى على ملعب بورسعيد مسئولى «الجبلاية» إلى عدم إدراج الملعب ضمن الملاعب الثمانية، التى تم وضعها فى الملف الخاص باستضافة البطولة، الذى تم إرساله للاتحاد الإفريقى.

واتفق أعضاء «الجبلاية» على أهمية إدراج الملعب فى البطولة الإفريقية، إلى جانب ملعبى الإسماعيلية والجيش بالسويس، بحيث تكون هناك مجموعتان فى مدن القناة، وتوزيع المباريات على الملاعب الثلاثة، خاصة أن مدينة بورسعيد تعتبر الثالثة من حيث الأهمية على مستوى مصر، بعد القاهرة والإسكندرية.

ويسعى مسئولو «الجبلاية» إلى تخفيف العبء على القاهرة بإقامة مباريات مجموعتين فى مدن القناة، ومجموعتين فى الإسكندرية، فضلا عن مجموعتين بالقاهرة، التى ستحتضن معظم مباريات الأدوار النهائية للبطولة، بحكم وجود أربعة ملاعب هى استاد القاهرة والكلية الحربية والسلام والدفاع الجوى.

وقالت الدكتور دينا الرفاعى، عضو مجلس إدارة الجبلاية، لـ«الدستور»، إن اتحاد الكرة لن يتأخر عن تنظيم البطولة بشكل يليق باسم مصر، ولن يبخل أى شخص ببذل الجهد تجاه الحدث، الذى يعد الأكبر فى إفريقيا.

وتتجه النية لمنح الحرية كاملة لـ«عامر حسين»، رئيس لجنة المسابقات فى الجبلاية، لوضع جدول الدورى، وفق ما يراه مناسبا، حتى إذا تطلب الأمر أن تستمر المسابقة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، ليكون هناك متسع من الوقت أمام لجنة المسابقات، لمواجهة الأزمات، ومن بينها إغلاق عدد كبير من الملاعب، التى تقام عليها مباريات الدورى.