آلاف المجريين يشاركون في احتجاج ضد رئيس الوزراء أوربان

شارك نحو عشرة آلاف مجري في احتجاج الأحد، بالعاصمة بودابست ضد قانون جديد للعمل وما وصفوه بنزعة متسلطة متزايدة لرئيس الوزراء اليميني القومي فيكتور أوربان.



واحتجاج اليوم الأحد الذي أطلق عليه منظموه اسم "عيد ميلاد سعيد يا رئيس الوزراء" هو رابع وأكبر مظاهرة في أسبوع من قبل أحزاب المعارضة اليسارية ومجموعات طلابية ومدنيين ضد حكومة أوربان.

وشاركت نقابات عمالية في الاحتجاج أيضا.



وقالت ادني (26 عاما) وهي طالبة جامعية تدرس علم الاجتماع "السخط يتزايد. لقد أقروا قانونين هذا الأسبوع لن يخدم أي منهما مصالح الشعب المجري".



ويسمح قانون العمل الجديد للشركات بمطالبة موظفيها بما يصل إلى 400 ساعة عمل إضافي في العام مما دفع منتقدي القانون لوصفه بأنه "قانون عبودية".



وأقرت الحكومة أيضا قانونا بإقامة محاكم إدارية جديدة تابعة إداريا للحكومة لنظر قضايا حساسة مثل قانون الانتخابات والاحتجاجات وقضايا الفساد.