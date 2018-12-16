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سياسي
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:59 م

"التضامن" ترفض مقترح إنشاء "أعلى للمسنين"

عاطف عبد الجواد
عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب
عائشة حسن
dostor.org/2438410

قال عاطف عبدالجواد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن وزارة التضامن أعلنت رفضها فكرة مشروع القانون المقدم بإنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين، مشيرًا إلى أن الأسباب التي وجهتها الوزارة تدور حول توفير معاش ضماني لكبار السن، وإدراجهم ضمن المستفيدين من تكافل وكرامة، بجانب منحهم قروضًا صغيرة ومتناهية الصغر بشروط ميسرة ومنحهم مساعدات من بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة التكافل الاجتماعي.

وأكد عبدالجواد، لـ"الدستور"، أن مشروع القانون المقدم يهدف لتوفير مظلّة رعاية لتلك الفئة والعمل على توفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

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