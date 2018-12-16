"صحة شمال سيناء" تجري مسحًا طبيًا لتلاميذ المدارس الابتدائية

أجرت مديرية الشئون الصحية بالتعاون مع مديرية التربية، والتعليم وهيئة التأمين الصحي، مسحا طبيا لتلاميذ المرحلة الابتدائية بشمال سيناء، للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم وذلك في إطار الحملة القومية للقضاء علي فيروس C وعلاج الأمراض غير السارية ضمن مبادرة الرئيس "حملة 100 مليون صحة".



وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم إجراء الفحص الطبي لتلاميذ ثلاث مدارس ابتدائية بإدارتي العريش وبئر العبد التعليميتين، وذلك لقياس الوضع الصحي، وتحسين صحة التلاميذ.



أضافت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم إجراء الفحص الطبي 1637 تلميذًا وتلميذة من بينهم 536 بمدرسة مصطفي كامل الابتدائية بالعريش و493 بمدرسة السيدة عائشة أم المؤمنين بالعريش و608 بمدرسة الشهيد عبد العزيز مرزوقة ببئر العبد.



بدوره أكد الدكتور سليمان عرادة، مدير فرع التأمين الصحي بشمال سيناء، أن جميع الفحوصات الطبية والكشف علي تلاميذ المدارس بالمجان، مشيرًا إلي أن المسح الطبي امتداد لمبادرة رئيس الجهورية "100 مليون صحة".



من جانبه، وجّه الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الشكر لمحافظ شمال سيناء والجهات المشاركة في المسح الطبي علي طلبة المدارس الابتدائية، مؤكدًا تكاتف جميع الجهات للاهتمام بصحة المواطن السيناوي، خاصة تلاميذ المدارس الابتدائية.