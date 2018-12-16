مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي - بث مباشر

حرصًا منا على خدمة زوار موقعنا الكرام وتلبية احتياجات القراء، يقدم موقع "الدستور الرياضي" بثًا مباشرًا لمباراة برشلونة ضد ليفانتى . يخوض فريق برشلونة، مباراة خاصة ضد ليفانتى فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ16 بمسابقة الدورى الإسبانى على ملعب "سيوداد دى فالنسيا". ويستعد الكرواتي إيفان راكتيتش، لاعب برشلونة، لتحقيق رقم مميز اليوم الأحد، في مباراة فريقه أمام ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليجا
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