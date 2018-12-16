مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | كورة لايف

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:53 م
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يقدم الدستور الرياضي لزواره مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم يلا شوت كورة لايف اون لاين، حيث يحل فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ليفانتي مساء اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب سيوتات دي فالنسيا بمدينة فالنسيا على الأراضي الإسبانية، وستكون مباراة برشلونة وليفانتي في إطار الجولة السادسة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.
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