"وكسة مصر في نخبتها".. كيف أخطأ طارق حجي في حق الأقباط؟

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الكاتب طارق حجي بسبب تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تناول فيها خبر قديم للمجمع المقدس إلغاء الاحتفالات الرسمية بالعيد هذا العام والاكتفاء بالصلاة في الكنائيس، مشيرًا إلى أن الخبر الذي نشره يعود تاريخه لعام 1980.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن طارق حجي يفتح النار ويهيج الرأي العام، معلقًا: "أنت بتروج أخبار خاطئة وبعد حوالي ساعتين من نشر البوست بتكتب أشكر من لفت انتباهي لاحتمال أن يكون بيان المجمع المجمع المقدس إنما هو بيان".

وتابع "الباز" مهاجما "حجي": "كيف فكرت كطارق حجي إنك تحط البيان ده دون أن تسأل، وحتى لما عرفت أنه خطأ مش بتعتذر للناس على الخطأ.. عيب ميصحش، ووكسة مصر في نخبتها، لأن مينفعش تصدر نفسك أنك مدافع عن الأقباط وتقع في هذه الأخطاء وتروج لخبر كاذب.. كان يجب أن يعتذر بصراحة ووضوح".