العراق يعرض على اليابان مبادرة إنشاء صندوق إعادة الإعمار

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدى، الأحد اليابان إلى إنشاء صندق مشترك بين البلدين لتمويل مشاريع إعادة الإعمار عن طريق كميات النفط الخام المصدر إلى اليابان.



وقال رئيس الوزراء العراقي، خلال اجتماعه مع المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني كينتارو سونواورا والوفد المرافق له الذي يزور العراق حاليا ندعو إلى "مبادرة للشراكة والتعاون الاقتصادي والعمراني بين الحكومتين العراقية واليابانية تتضمن الدعوة لإنشاء صندوق مشترك لتمويل مشاريع الإعمار عن طريق كميات النفط العراقي المصدر لليابان كما يموّل الصندوق من الجانب الياباني تشجيعا للشركات اليابانية المعروفة العاملة في العراق".



وأضاف "ستقدم الحكومة العراقية حزمة من المشاريع بطريقة تضمن نجاح عمل الشركات اليابانية وتسريع جهودها وانسيابية عملها.. هذه المبادرة ستعزز العلاقة بين البلدين بشكل أكبر وتسرّع من جهود الإعمار وإنشاء المشاريع الاقتصادية وتوفر فرص عمل للعراقيين الى جانب تنويع ثروته الوطنية وتقليل الاعتماد على النفط كما توفر فرصا مقابلة لحضور اليابان في السوق العراقية والمنطقة عموما".



وقال عبد المهدي إن "اليابان ستكون شريكا ممتازا للعراق وقد أنجزت الكثير من المشاريع العمرانية والخدمية في العراق ولدينا الكثير من المصالح والمشاريع المستقبلية الطموحة والعراق بدأ يستعيد استقراره وعافيته ويلعب دوره المحوري، ودول العالم تتوجه إلينا لشعورها بتحقق الاستقرار وتعزيز الأمن".



من جانبه، أبدى المسئول الياباني اهتمامه بهذا المشروع وذكر أنه "كان حاضرًا عندما عرضها رئيس الوزراء خلال زيارته الى اليابان كوزير للنفط وانه يجد هذه الرؤية مثيرة للاهتمام".



وجرى خلال الاجتماع "الاتفاق على أن يقدم الجانب العراقي بيان الخطوط الرئيسية للمشروع عبر السفارة اليابانية في بغداد لتدرسها السلطات اليابانية بما يسهم بترسيخ التعاون بين الطرفين".