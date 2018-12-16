منتخب اليد يفوز على نظيره البحريني وديا استعدادا لكأس العالم

كرر منتخب مصر الأول لكرة اليد للرجال فوزه على نظيره البحريني بنتيجة (29 - 22)، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على صالة نادي هليوبوليس، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في ألمانيا والدنمارك بداية من 10 يناير المقبل.



وكان المنتخب المصري قد فاز في المباراة الودية الأولى على منتخب البحرين يوم الجمعة الماضي بنتيجة (36 - 28).



وكان الشوط الأول من مباراة اليوم قد انتهى بتقدم منتخب مصر بنتيجة (12 - 10)، قبل أن يزيد المنتخب الوطني الفارق وينهي المباراة لصالحه (29 - 22).



يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز قد اختار القائمة المبدئية التي تم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة اليد وتضم 28 لاعبا وهم: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - محمد جمال في حراسة المرمى.. كريم أيمن - عمر الوكيل - أحمد مؤمن في الجناح الأيسر.. علي زين - يحيى الدرع - علي هشام - عمر حجاج - عبد الرحمن فيصل في الظهير الأيسر.. إسلام حسن - محمد هشام مودي - أحمد خيري في مركز صانع الألعاب.. أحمد الأحمر - يحيى خالد - ممدوح طه - باهر البدراوي في الظهير الأيمن.. محمد سند - أكرم يسرى - عمر سامي في الجناح الأيمن.. محمد ممدوح - وسام سامي نوار - محمد جمال - أحمد عادل في مركز الدائرة.. فيما ضم خط الدفاع كلا من إبراهيم المصري وخالد وليد.