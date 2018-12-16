"مصر تستطيع".. 30 عالمًا يرسمون «خريطة إنقاذ التعليم» من الغردقة

تفتتح السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غدا، بمدينة الغردقة، فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع.. بالتعليم» فى نسخته الرابعة، الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى، على مدار يومين لربط علماء وخبراء مصر فى الخارج بوطنهم الأم.



ومن المقرر أن يشارك ٣٠ عالمًا وخبيرًا مصريًا من علماء مصر فى الخارج بمجال التعليم.



«الدستور» تستعرض فى السطور التالية رؤى عدد من المشاركين فى المؤتمر وتصوراتهم الكفيلة بضمان نظام تعليمى يسهم فى بناء مواطن متحضر ويواكب أساليب الحياة الحديثة.



نبيلة مكرم: خطة الدولة تسعى للاستفادة من العقول المهاجرة فى استراتيجية التنمية المستدامة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن الوزارة تضع فى أولوياتها التواصل مع الخبراء والعلماء بالخارج، بهدف الاستفادة من خبراتهم فى النهوض بالدولة، مشيرة إلى أن مؤتمر «مصر تستطيع.. بالتعليم»، الذى يعقد اليوم وغدًا بالغردقة، يناقش سبل وإمكانيات تطوير التعليم. وأضافت أن المؤتمر يعمل على تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة «مصر ٢٠٣٠»، فضلًا عن تمكين العلماء من أبناء المصريين بالخارج، بهدف الاستفادة من خبراتهم الدولية فى الارتقاء بالتعليم، حيث يشارك ٣٠ عالمًا وخبيرًا بمجال التعليم.

وذكرت أن المؤتمر يهدف لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية المصرية، من خلال رؤى وأطروحات الخبراء المصريين بالخارج، كما ينعقد المؤتمر بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، منها وزارات التضامن، التخطيط، الثقافة، التجارة والصناعة، السياحة، الإنتاج الحربى، الاستثمار، بالإضافة إلى الأزهر والكنيسة، وعدد من الجهات المعنية بالتعليم كالجامعات.

ورأت أن مؤتمرات «مصر تستطيع»، نجحت فى ربط العقول المهاجرة بوطنها الأم، وفقًا للاستراتيجية التى أقرتها الدولة، مؤكدة أن جميع العلماء والخبراء أبدوا ترحيبًا كبيرًا بالمشاركة فى المؤتمر بهدف النهوض بالعملية التعليمية. وحول محاور المؤتمر، قالت الوزيرة إنه للمرة الأولى، سيجتمع وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالى على منصة واحدة، لمناقشة النهوض بالتعليم، وسيكون هناك مجال للشباب من جامعة زويل، لأن يتحاوروا مع العلماء والخبراء. وكشفت عن أنه لأول مرة سيتم تدشين أول قاعدة بيانات للعلماء والخبراء المصريين بالخارج خلال مؤتمر «مصر تستطيع.. بالتعليم»، حتى تستطيع الدولة الاستفادة منهم فى مؤتمرات متخصصة أخرى.



عمرو حسنين: نحتاج طرق تدريس أكثر فاعلية

رأى الدكتور عمرو أحمد محمد حسنين، أستاذ العلوم البيئية المتخصص فى تدريب الطلاب على البحث العلمى المتقدم، أن إعلان ٢٠١٩ عام العلم سيكون بمثابة نقطة مهمة فى توجيه الدولة بمواردها نحو الاستثمار فى تنمية الموارد البشرية، لافتًا إلى أنه يعتبر المؤتمر نقطة البداية، وانطلاقة قوية نحو استراتيجية التنمية المستدامة «مصر ٢٠٣٠». وأضاف أن مصطلح تطوير التعليم دائمًا ما يعتمد على الزمان والمكان والمقومات المتاحة للعملية التعليمية، كما يعتمد على الأسرة والمجتمع فى تقبل أى نظام جديد، والأهم الطالب وسوق العمل. وذكر أنه من أجل تطوير التعليم بشكل عام، يجب الحرص على مواكبة التطور التكنولوجى من حيث سبل التدريس الحديثة والاهتمام بالبنية التحتية، وفى نفس الوقت تطوير المناهج الدراسية، ورفع كفاءة المدارس وتحسين أوضاعها والحد من الدروس الخصوصية. وقال إن هناك العديد من الأفكار التى قد تسهم فى تطوير التعليم، منها أن تتحول طرق التدريس النمطية إلى طرق أكثر فاعلية، تعتمد على التشويق والبحث والاستنباط، وتستطيع إدخال الطالب كجزء من العملية التعليمية بحيث يتحول الطالب من مُستقْبِل للمعلومة فقط إلى متفاعِل.



محمد عطاالله: أقترح إنشاء «حدائق بحثية»

قال الدكتور محمد محمود عطاالله، الرئيس التنفيذى لجامعة إلينوى بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه سيناقش العديد من القضايا خلال المؤتمر، منها ما يتعلق بدور التعليم العالى والبحث العلمى فى دعم الاقتصاد القومى، وكذلك كيفية دعم منظومة التعليم والبحث العلمى لكى تقوم بهذا الدور.

وأضاف «عطاالله»، أنه سيتحدث أيضًا عن دور التعليم العالى كآلية لجذب راغبى التعليم من المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم ككل، وكيف أن بلادًا أخرى استطاعت جذب ملايين الدولارات من طالبى العلم فى جامعاتهم التى أصبحت استثمارات فعالة وأساسية فى قيادة عجلة التنمية فى هذه البلاد، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة رائدة للقيام بهذا الدور على الوجه الأكمل.

وذكر أنه سيناقش أيضًا إنشاء ما يسمى بـ«الحدائق البحثية» التى يتم فيها تخصيص قطع أراضٍ بالقرب من الجامعات، لإنشاء كيانات بحثية صغيرة بالتعاون مع قطاع الصناعة والجامعات، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستفادة من علماء مصر بالخارج فى العديد من المجالات، أهمها إجراء أبحاث مشتركة فى الجامعات والمراكز البحثية، فى العلوم الأكثر احتياجًا للاقتصاد المصرى، وكذلك نشر هذه الأبحاث فى الدوريات البحثية العالمية، بهدف الارتقاء بمستوى الجامعات.



محمد عباس: سأتحدث عن أبرز إيجابيات وسلبيات نظام امتحانات الثانوية العامة التراكمى

كشف الدكتور محمد حمودة عباس، خبير فى الإشراف التربوى بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، عن أنه من المقرر أن يشارك خلال المؤتمر فى جلستين، لمناقشة الفارق بين عمليتى التدريس والتعليم، وهل نحن فى حاجة إلى مدرسين أم معلمين؟، بالإضافة للحديث عن ثقافة المجتمع المصرى ورؤيته للتعليم المحصورة عند الأغلبية فى الامتحان فقط. وأضاف «حمودة»، أنه من المقرر أن يناقش أبرز مساوئ هذه الرؤية، وانعكاساتها على التعليم فى مصر بشكل خاص وعلى الحياة الاجتماعية للمصريين بشكل عام، بالإضافة إلى نظام امتحانات الثانوية العامة بالنظام التراكمى وأبرز إيجابيات هذا النظام وسلبياته.

وأشار إلى أن هناك فارقًا بين المدرس والمعلم، موضحًا أن دور المدرس ينحصر فى نقل المحتوى أو المقرر للطالب لإعداده للامتحان الذى يختبر الطالب فقط فى الجانب المعرفى، أما المعلم فدوره أهم وأشمل، وهو تدريب الطالب على الفهم وتطبيق المعرفة وليس تذكر المعرفة، وكيفية الارتقاء بالقدرات الذهنية للطالب، بحيث تكون لديه القدرة على التعامل مع متغيرات العصر. ولفت إلى أن هناك ضرورة حتمية لتغيير نظام التعليم الأساسى فى مصر أيًا كانت الآلية، مشيرًا إلى أن النظام القديم عقيم للغاية وكرّس ثقافة الغش بشكل كبير جدًا.

