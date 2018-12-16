يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot

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مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم يحل فريق برشلونة الإسباني بقيادة نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي ضيفا ثقيلا على نظيره ليفانتي في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 16 ديسمبر 2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لليجا الإسبانية، بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليفانتي اليوم الأحد 16-12-2018 في الدوري الإسباني.





بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم









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مشاهدة مباراة برشلونة اليوم يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم وهو في قمة الليجا برصيد 31 نقطة جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين، ويسعى أبناء فالفيردي لتحقيق الفوز ومواصلة الانفراد بالقمة، ونجح برشلونة في التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا وهو في قمة مجموعته على الرغم من تعادله في أخر مبارياته أمام توتنهام بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعبه كامب نو، ويخوض ميسي تحديا خاصا في مباراة اليوم لمواصلة تألقه بعدما سجل ثنائية في المباراة الماضية بالليجا أمام إسبانيول في اللقاء الذي انتهى برباعية لصالح البرسا، لايف الآن مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم الأحد في الليجا.

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على الجانب الأخر سيدخل فريق ليفانتي مواجهة اليوم وهو يبحث عن تحقيق الانتصار من أجل الدخول في صراع المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 22 نقطة جمعها من 6 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، لايف مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإسباني.





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