رئيس كوسوفو: قرار تشكيل جيش نظامي لا رجعة فيه

أكد هاشم تقي، رئيس كوسوفو، الأحد، أن تشكيل جيش نظامى خاص ببلاده أمر لا رجعة فيه.



ونقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية عن رئيس كوسوفو قوله إن الجيش الجديد لن يمثل تهديدا للصرب المقيمين فى كوسوفو، مشيرا إلى أن الجيش الجديد سيكون احترافيا ومكونا من مختلف الأعراق التى تقيم فى كوسوفو، رافضا تهديدات رئيس صربيا ألكسندر فوسيتش بأن هذا الجيش سيشكّل تهديدًا للأمن والاستقرار فى المنطقة.



وتأتى تصريحات رئيس كوسوفو قبيل ساعات قلائل من مغادرته إلى نيويورك للاشتراك فى جلسة مجلس الأمن الدولى التى سوف يناقش خلالها قرار كوسوفو بتحويل قوات الأمن إلى جيش نظامى يضم فى صفوفه 5 فى المائة من الصرب.